Cimbom'un yıldızı öğleden sonra İstanbul'da! İmzaya geliyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar bir süredir ilgilendiği Angelino'da mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol sol bek Angelino, bugün öğleden sonra İstanbul'da olacak.

26 yaşındaki başarılı futbolcu, Alman ekibi Leipzig'de forma giyiyordu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren ve hücumcu bir bek profiline sahip olan Angelino, Alman ekibinde 35 maçta 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.