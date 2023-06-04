AjansHaber.com.tr Spor Cimbom'un yeni sezon forması belli oldu! Cimbom'un yeni sezon forması belli oldu! 2022/2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ın önümüzdeki sezon kullanacağı iç saha forması tanıtıldı. 04 Haziran 2023 11:50 Son Güncelleme: 04 Haziran 2023 11:50 2022/2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ın önümüzdeki sezon kullanacağı iç saha forması tanıtıldı. 2023/2024 sezonu Galatasaray iç saha forması Yorumlar Çok Okunan Haberler Galatasaray taraftarını üzen haber Ali Koç'tan flaş istifa cevabı! Rekor bonservis! İlk resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray'dan yılın transferi! Süper Lig'de 37.hafta maçları yarın başlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın davetine ret!
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