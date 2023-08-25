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Cimbom'un genç yıldızı takımdan ayrıldı!

Leicester City ile anlaşan Galatasaray'ın genç yıldızı İngiltere'ye doğru yola çıktı. Uçaktan paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün Leicester City transferi sonlanıyor.

Başarılı oyuncu, transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İngiltere'ye doğru yola çıktı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip Leicester City'e imza atması bekleniyor.

10 milyon euro

Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro olacağı iddia ediliyor.

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