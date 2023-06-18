Cimbom'un Fransız yıldızına İtalyan devi talip!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bazı isimler ön plana çıktı. Bu isimlerden biri olan Sacha Boey, sergilediği başarılı futbol ile Avrupa'nın önemli liglerinden talipleri peşine taktı.

Özellikle Premier Lig'den birçok takımın istediği Fransız sağ bek, son olarak İtalyan devi Juventus'un gündemine geldi.

Cuadrado'nun yerine düşünüyorlar

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; yeni sezon planlamalarına başlayan Juventus, 35 yaşındaki sağ bek Juan Cuadrado ile yeni sözleşme imzalamak istemiyor. Bu mevkiiye iyi bir oyuncu transferi yapmak isteyen Serie A devi, Galatasaray'dan Sacha Boey'yi listesine aldı.

Haberin detayında Sacha Boey dışında Alvaro Odriozola, Lucas Vazquez, Ivan Fresneda, Emil Holm ve Timothy Castagne gibi oyuncuların da alternatifler arasında olduğu aktarıldı.

En az 20 milyon euro

Galatasaray'ın Sacha Boey'den en az 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planladığı ve Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için tok satıcıyı oynadığı iddia ediliyor.

Bu sezon ligde 31 resmi maçta görev yapan Boey, takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.