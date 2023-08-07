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Cimbom'un dinamosuna 15 milyon Euro verdiler!

Geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluk yaşayan Napoli'nin, Galatasaray'ın dinamosu için 15 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'ya İtalya'dan bir talip daha çıktı.

Daha önce Lazio ve Fiorentina'nın teklifte bulunduğu 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin listesine girdi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Uruguaylı ön libero için sarı-kırmızılılara 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Şampiyon iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ileri sürüldü.

Şampiyonluğa önemli katkı sağladı

Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal'den transfer edilen Torreira, Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev yapmış ve kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda takımına önemli katkı sağlamıştı.

Başarılı futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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