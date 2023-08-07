Cimbom'un, Devler Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off kuraları çekildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı yarın akşam, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karabag-Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İki yıldız Olimpija Ljubljana maçında yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile yeni transferlerden Wilfried Zaha, Ljubljana maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da takıma yeni katılan Mauro Icardi ile sakatlıklarını atlatan Lucas Torreira ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Olimpija Ljubljana maçında forma giyebilecek.