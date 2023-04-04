Cimbom'un büyücüsü İtalya yolcusu! Bonservisiyle alıyorlar

İtalya Serie A'da şampiyonluğa her geçen hafta biraz daha yaklaşan Napoli'nin, Süper Soto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

2020 yazında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla yükselişe geçen ve değerine değer katan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşayarak önümüzdeki yaz Avrupa'ya gitmek isteyen milli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Napoli, Kerem Aktürkoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor

Sabah'ın İtalyan basınındadan derlediği habere göre; Kerem Aktürkoğlu için Napoli, Galatasaray'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen'in satışından büyük gelir elde etmeye hazırlanan İtalyan devi, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı.

Napoli'nin Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Eğer milli yıldızın transferi bu rakamla gerçekleşirse 16 milyon Euro'luk Badou Ndiaye satışını geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.