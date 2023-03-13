Cimbom'un Avrupa'da rakibi yok! En iyisi oldular

Bu sezon adım adım şampiyonluğa giden ve durdurulamayan Galatasaray, önceki gün tarihi bir rekorun altına imza atmıştı.

Kasımpaşa karşısında sahadan 1-0’lık zaferle ayrılan Cimbom, üst üste 14. maçını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip böylece Süper Lig tarihinde üst üste en çok kazanan takım unvanını Beşiktaş'ın elinden almayı başardı.

Bundan önceki seri 1959-1960 sezonunda 13 maç kazanan Beşiktaş’a aitti. Bu arada Galatasaray, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da rekorları kırdı. Ligde 14 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı-kırmızılılar, bu alanda bu sezon Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Daha iyisi yok!

Tüm kıtada Aslan’dan fazla maç kazanan takım yok! Ayrıca tüm kulvarlar baz alındığında Okan Buruk’un öğrencileri, 17 maçtır tek bir yenilgi yüzü dahi görmedi. Yine Avrupa baz alındığında yenilmezlik serisi konusunda Galatasaray’dan iyisi yok.