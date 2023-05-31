Cimbom'u bekleyen inanılmaz şampiyonluk geliri!

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şu ana kadar 26 galibiyet alırken, bu galiyetlerden maç başına 2.3 Milyon TL kazandı. Galatasaray, bu galiyetlerden toplamda ise 60 Milyon TL elde etti. Galatasaray, beraberlik primlerinden ise toplamda 4.6 Milyon TL kazandı.

Toplam 131 Milyon TL

Süper Lig'de katılım hakkından 33.4 Milyon TL kazanan Galatasaray, şampiyon takıma verilecek 33.2 Milyon TL'lik primiyle de kasasını oldukça rahatlatacak. Aslan, bu gelirlerden toplamda 131 Milyon TL'yi kasasına koyacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için 3 takımı elemesi gerekecek.

Devler Ligi'nde gruplara kalırsa ne olacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde de önemli bir gelir kazanacak. UEFA, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı garantileyen ekiplere 15 milyon 640 bin euro dağıtıyor. Sarı-kırmızılı takım gruplara kalma öncesi veda etse dahi TV ve pazarlama payından 5 milyon euro gelir sağlayacak.

Galatasaray'ın ayrıca kombine, maç günü gelirleri ve yeni sezonun formalarının satışından 1 milyar TL civarında gelir elde etmesi bekleniyor.