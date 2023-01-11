Cimbom'dan transfer operasyonu!

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek büyük moral depolayan sarı-kırmızılılarda transferde de hareketli günler yaşanıyor. Galatasaray, yarın başlayacak olan transfer dönemi öncesinde hazırlıklarını tamamladı ve listesine 3 ismi ekledi. Transferlerin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Başkan Özbek Icardi'de gözünü kararttı

Galatasaray'da bu sezon şampiyonluk gelirse, Başkan Dursun Özbek büyük bir jest yapacak. Özbek, zafere ulaşılması durumunda, gözünü karartarak kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi’nin bonservisini alıp gövde gösterisi yapacak. Mauro Icardi’nin derbi performansından çok etkilenen Başkan Özbek’in, yıldız futbolcunun bonservisinin alınması için harekete geçtiği öğrenildi.

15 milyon Euroluk fatura

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’la sıcağı sıcağına bir değerlendirme yapan Özbek’in, "Galatasaray’a yakışan bir golcü. Şampiyon olursak bize Avrupa’da da büyük katkı sağlar. Bonservisi için ne gerekiyorsa yapalım” dediği öğrenildi. PSG'nin, 50 milyon euroya aldığı ve bir sene daha kontratı kalan Mauro Icardi için 15 milyon euro civarında bir rakam talep edeceği tahmin ediliyor.

Cimbom'un diğer hedefi Güray Vural

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, lig lideri Galatasaray’ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Haji Wright’a çok sayıda teklifin olduğunu ve birçok takımla görüştüklerini ifade ederken, 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural’a Galatasaray’dan teklif olduğunu ancak takımdan gitmeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Aziz Çetin, “Güray’a Galatasaray’dan bir teklif var. İlginin olduğunu biliyoruz ancak Güray Vural’ın takımdan gideceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.

Sol bek için üç aday listede

Dundee United'dan Aziz Behich ilk sırada. Okan Buruk'la ligde şampiyonluk yaşayan Behich dışında, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi de Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği bir diğer isim. Antalyaspor'un 34 yaşındaki futbolcusu Güray Vural ise Cim Bom'un gündemindeki bir diğer sol bek. Hangi oyuncunun mali şartları daha uygun ve sorunsuz olursa onun transferi gerçekleşecek.