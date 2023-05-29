Cimbom'dan Trabzonspor'a dev teklif!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına başladı.

Cimbom, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaray'ın 27 yaşındaki milli file bekçisi için ekonomik olarak şartları zorlayacağı ve 7-8 milyon euro'lara kadar çıkacak bir teklif hazırlığına girdiği kaydedildi.

Trabzonspor daha önce Uğurcan Çakır için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlemiş ancak bu rakama yaklaşan bir teklif gelmemişti.

Galatasaray'da kalede bir yol ayrımı daha

Galatasaray'da kaledeki diğer bir değişim ise Okan Kocuk'la yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yollarını ayırıyor. Geçen sezon Giresunspor'da gösterdiği performansla ligin dikkat çeken kalecilerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Muslera'dan formayı almakta yine zorlandı. Son olarak ise Okan Kocuk ile Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor ilgileniyor.

Muslera'yı geçmekte zorlanan 27 yaşındaki Okan Kocuk, bu sezon sadece 5 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol yerken, 2 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.