Cimbom'dan kıran kırana pazarlık!

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki en güçlü aday Brezilyalı yıldız Fred.

Sambacı için kulübü Manchester United'la kıran kırana bir pazarlık söz konusu. Görüşmeler devam ederken İngiltere'den sevindirici haberler geldi.

Manchester United, Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'dan talep ettiği rakamı aşağı çekebileceği mesajını iletti.

Bunun üzerine Galatasaray, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturma kararı aldı.

Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi. Oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

30 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.