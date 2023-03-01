Cimbom'dan flaş transfer hamlesi!

Sezon başı ve ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Talisca, kulüpten ayrılma kararı aldı. Brezilyalı yıldızın yeni adresinin ise yeniden Süper Lig olacağı söyleniyor.

Galatasaray'a çok yakın

Haberde Galatasaray'ın Anderson Talisca ile sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bu sezon 16 maçta 14 gol atan Talisca'nın sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu belirtildi.

16 maçta 14 gol attı

Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Brezilyalı orta saha, bu sezon 16 maçta 14 gole imza attı.