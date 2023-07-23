Cimbom'dan Fildişili yıldıza dev teklif: Yıllık 8 milyon pound

Yaz transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu.

Telegraph'ın dün yaptığı haberde Zaha, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin Pound teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Ancak, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail gazatesi, Galatasaray'ın Zaha için transfer yarışına girdiğini ve dev teklifte bulunduğunu yazdı.

Habere göre Galatasaray, Zaha'ya yıllık 8 milyon Pound teklif etti. Bu teklif Crystal Palace'ın teklifiyle aynı görünüyor.

Zaha'nın eşi İngiltere'de kalmak isterken, oyuncunun menajerliğini yapan abisi Zaha'nın İngiltere dışına transfer olmasını istiyor. Tecrübeli golcünün kararını gelecek hafta vereceği öğrenildi.