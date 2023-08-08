Cimbom'dan ezeli rakibine 2. transfer çalımı!

Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'yle her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Galatasaray'da idareciler, tecrübeli futbolcunun Shakhtar Donetsk'ten ayrılışındaki hukuksal konuları araştırmaya başladı. Hukuksal konularda bir problem çıkmaması durumunda sarı-kırmızılıların Tete ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Tete'nin Ukrayna temsilcisi ile 6 aylık bir sözleşmesi bulunuyor. Fakat UEFA'nın kararıyla, Ukrayna'da top koşturan oyuncular sözleşmesinin son 6 ayına girdiklerinde kulüpten bedelsiz ayrılabiliyor. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı böyle bir karar alan UEFA, bu konuda bir pürüz çıkartacak gibi görünmüyor.

Galatasaray'ın hukukçuları konuyu araştırmaya devam ediyor.

Zaniolo'nun gidişine bağlı olabilir

Cimbom'un devre arasında transfer ettiği Nicolo Zaniolo'ya Avrupa'dan ve Arabistan kulüplerinden birçok teklif var. Oyuncu kararı tamamen kulübe bırakmış gibi görünüyor. Kulüp oyuncunun ayrılmasını isterse oyuncu tercihini bir taraftan yana kullanacak.

Premier Lig'den Newcastle United'ın Zaniolo'yu çok istediği biliniyor. Yaklaşık 25 milyon gibi bir bonservis bedeli teklif eden Premier Lig ekibinin bu yaklaşımı Cimbom tarafından kabul görmedi. Bonservis bedelini yüksek tutmaya çalışan Galatasaray'a Arabistan'dan gelen teklif ise 32 milyon Euro civarında.

Galatasaray bu teklife sıcak bakıyor fakat oyuncu Arabistan'a gitmek istemezse Premier Lig ekipleriyle ortalama 27-28 milyon Euro'ya bu transfer bitecek gibi görünüyor.

Newcastle United oyuncuya yıllık yaklaşık 2-3 milyon Euro teklif ederken, Arabistan kulübü Zaniolo'ya yıllık 15 milyon Euro teklifte bulundu.

Zaniolo takımdan ayrılmazsa maddi açıdan da zorlanacak olan Aslan, Tete transferini rafa kaldırabilir. Hem yabancı kuralını hem de FFP'yi düşünen sarı-kırmızılılar bu haftaiçi Tete'nin menajeriyle tekrar bir araya gelecek.

Tete'nin maliyeti açıklandı

Galatasaray ile Tete arasındaki anlaşmanın detayları da netlik kazandı. Genç oyuncuya yıllık 4 milyon 500 bin euro maaş teklif edildi. Bu maaşın bir kısmı sponsporlar tarafından karşılanacak. Bonservisini elinde bulunduran Tete'ye aynı zamanda 5 milyon euro imza parası verileceği kaydedildi.

Fenerbahçe yarıştan çekilmişti

Fenerbahçe, Tete hakkında yaptığı açıklamada oyuncuyla yapılan görüşmeleri doğrulayarak transferin uygun olmadığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.