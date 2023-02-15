Cimbom'dan dengeleri değiştirecek transfer!

Bu sezon kurduğu kadroyla Süper Lig'e şimdiden damgasını vuran ve her iki kulvarda da şampiyonluk iddiasıyla yoluna devam eden Galatasaray, rotayı Devler Ligi'ne çevirmiş durumda.

Şampiyonlar Ligi'nde bahar aylarını görecek bir kadro kurmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, yıldız transferine devam ediyor. Listenin ilk sırasında ise dünyaca ünlü Arjantinli star var.

Önce Kaan Ayhan

Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini Kaan Ayhan'la yaptı ve uzun süredir ilgilendiği milli stoperi kiralık olarak renklerine bağladı. Tecrübeli isim, bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezonda da Galatasaray forması giyecek.

Kaan'dan sonra dünya yıldızı Zaniolo

Ara transfer döneminde bomba bir hamle yapan Galatasaray, Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Cim Bom'un bu transfer için kasasından 15 milyon Euro çıktı.

Henüz 23 yaşında, yaklaşık 30 milyon Euro'luk piyasa değeri olan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi, İtalyanlar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Hem gazeteciler hem de taraftarlar bu sürpriz transferin Roma için bir kayıp olduğu yönünde fikir birliğine vardı.

Şimdi sırada Di Maria var

Zaniolo transferiyle ses getiren Galatasaray, kancayı bir başka dünya yıldızı olan Angel Di Maria'ya attı. Sezon başında PSG'den ayrılıp Juventus'a imza atan 35 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek. Galatasaray Yönetimi, yaz döneminde Di Maria'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarak takıma seviye atlatmayı hedefliyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Di Maria ile görüşmeler de başladı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın ilgisine gayet sıcak yaklaştığı öğrenildi. Taraflar arasında henüz bir kontrat detayı masaya yatırılmadı. Ancak ilişkilerin sıcak bir zemine oturması, Galatasaray'ı bu transferde bir hayli şanslı kılıyor. İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Di Maria için resmi teklifin yakın zamanda Juventus'a ulaştırılması bekleniyor.