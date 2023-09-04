Cimbom'dan bir 'KAP' daha!
Galatasaray, Ndombele'den sonra Davinson Sanchez transferini de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray, Ndombele'den sonra Davinson Sanchez transferini de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "rofesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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