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Cimbom'dan Ali Koç'a gönderme! "Paha biçilemez"

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray ezeli rakibine göndermede bulundu.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın derbideki fotoğraflarını paylaştı ve "Paha biçilemez" ifadelerini kullandı. Galatasaray ayrıca paylaşımında göz kırpma emojisi de kullandı.

Sen o kadar eder misin?

Abdülkerim Bardakcı'nın adı Galatasaray'a gelmeden önce transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmelerde Abdülkerim'in talebi sonrası "Sen o kadar eder misin?" sözlerini kullandığı basına yansımıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün Abdülkerim için yaptığı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

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