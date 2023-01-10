Cimbom'dan Ali Koç'a gönderme! "Paha biçilemez"
Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray ezeli rakibine göndermede bulundu.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın derbideki fotoğraflarını paylaştı ve "Paha biçilemez" ifadelerini kullandı. Galatasaray ayrıca paylaşımında göz kırpma emojisi de kullandı.
Sen o kadar eder misin?
Abdülkerim Bardakcı'nın adı Galatasaray'a gelmeden önce transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmelerde Abdülkerim'in talebi sonrası "Sen o kadar eder misin?" sözlerini kullandığı basına yansımıştı.
Galatasaraylı taraftarlar, kulübün Abdülkerim için yaptığı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
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