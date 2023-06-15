Cimbom'da hareketli saatler! Felix, Icardi, Talisca, Tielemans...

Galatasaray'da herkes tarafından sevilen, Galatasaray'a bağlılığı ile bilinen Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Ajans 1905'e özel açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mauro'nun özel hayatıyla ilgili çok dalga geçildi"

"Bağımsız bir şirkete karakter analizi yaptırıyoruz. Icardi ile ilk zamanlarda çok dalga geçtiler ama raporda çok iyi bir insan olduğu yazıyordu. Aile hayatındaki problemler de yazıyordu. 17-18 sayfalık rapor. Komşusuyla bile konuşulan rapor vardı içinde."

"Mauro ile biz de birkaç defa görüntülü görüştük ve gelme kararını aldılar. Maaş konusunda ise Mauro, "Galatasaray'dan başka bir yere gitmeyeceğim" dediği için bize çok büyük kolaylık sağladı PSG ile anlaşma aşamasında."

"Wanda Nara, İstanbul'da 2 gün konakladı"

"Wanda Nara, İstanbul'a geldi, 2 gün kaldı. Uçakta aksaklık oldu, 8 saat bekledi. Zaten o bekleyince çok umutlandım. İyi ağırlamak için çalışmalar yaptık, ince düşünülmüş hediyeler hazırladık, kulübümüzün köklü bir geçmişe ve naif bir duruşa sahip olduğunu anlatmak istedik."

"Açık konuşayım, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. Sponsorlar hariç kendim dahil onu almak için her şeyi seferber ediyoruz."

"Talisca gündemde mi?"

"O kadar çok isim yazılıyor ki. Talisca henüz gündemimizde yok. Tsimikas gündemimizde değil. Merih gündemimizde değil. Dzeko da yok. Lukaku, Naby Keita, Lucas Hernandez bunların hiçbiri gündemimizde olan oyuncular değil"

"Felix, %100 olmayacak diyebilirim"

"Joao Felix, %100 olmayacak bir transfer. Kiralama ücreti bizim transfer bütçemiz. Tielemans'ın menajeri beni aradı, 300 bin yorum gelmiş Okan Buruk'un esprisinden dolayı. Bize başka bir oyuncu önerdi. Tielemans da listemizde yok"

"5-6 tane transfer yapacağız"

"Nelsson ve Boey ikilisinin kaldığını düşünürsek ve kiralıkların durumuna bağlı olarak 5-6 transfer yapacağız. Gidenlere göre rakam değişebilir."

"Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldir"

"Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helal demiştim. Bakın biz çok ilkeli duruş sergiledik. Bizden başka kimse 'Benim lehime hata yapıldı açıklansın' demedi. Herkes her şeyi dibine kadar araştırsın. Araştırmayan namert olsun. Bir tane leke bulamazsınız."

"Neden Türk medyası, 'Erden Timur açıklasın' diyor da 'Ali Koç açıklasın' demiyor. Seçimlerden sonra açıklayacaktı, açıklasın. Herkes her şeyi araştırsın, her şeyi soruştursunlar. Bir tane leke bulamazlar."