Cimbom'da 6 oyuncu takımdan ayrılıyor!

Sezon sonu birçok yıldız transfere imza atmayı planlayan Galatasaray, 6 futbolcuyla yolları ayırmayı planlıyor.

Genelde bonservis ödenerek alınan oyuncuların şimdiden eşyalarını topladığı belirtilirken, ayrılacak oyuncular da dikkat çekti.

Cimbom'un dev transfer operasyonunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Nelsson'un talipleri gün geçtikçe artıyor

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'un talipleri artıyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'nın kapısından dönen Nelsson için bu kez Atalanta'nın devrede olduğu bildirildi.

Todofichajes'te yer alan habere göre Atalanta, Nelsson ile yakından ilgileniyor. Haberde Sevilla'nın imza aşamasına getirdiği Nelsson için Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğine yer verilirken rakam belirtilmedi.

Galatasaray, Nelsson için 7 milyon Euro ödedi ancak son iki sezondaki kalite sıçraması göz önüne alındığında, ayrılışı daha yüksek bir bedelle olacak gibi görünüyor.

5 oyuncu daha ayrılacak

Takıma geldiği ilk günden beri kendisinden beklenen verimi sağlayamayan Midtsjö'nün Hollanda'ya geri döneceği öğrenildi.

Nelsson ve Midtsjö gibi Galatasaray kariyerine veda etmeye hazırlanan bir başka oyuncu ise Juan Mata. İspanyol 10 numaranın sözleşmesinde opsiyon maddesi kullanılmayacak.

Sarı-kırmızılı takım sezon sonunda 38 yaşındaki Gomis'in yerine Haji Wright'ı düşünürken, Gomis'in futbol kariyerine başka bir takımda devam edeceği bildirildi.

Sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer edilen Yusuf Demir'in bir başka takıma kiralık olarak verilmesi gündemde.

Victor Nelsson'un takımdan ayrılacağını düşünen ve Mathias Ross'u transfer eden Cimbom'un genç stoperi de tıpkı Yusuf Demir gibi kiralık olarak göndereceği ifade edildi.