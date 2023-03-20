Cimbom'a sürpriz yıldız! Mertens'in arkadaşı geliyor

Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cimbom'da sezon sonunda flaş isimler kadroya katılabilir. Galatasaray'da Erden Timur tarafından fırsat transferi planlanıyor.

Dries Mertens'in eski takım arkadaşı Lorenzo Insigne'yi gündemine alan Timur, oyuncunun mutsuz olmasını ve menajerler tarafından önerilmesini değerlendirmek istiyor.

31 yaşındaki İtalyan yıldız, Napoli ile maaş konusunda anlaşamamış ve beklenenden daha erken şekilde MLS'in yolunu tutmuştu.

Oradaki sürecinden memnun olmayan Insigne, menajerine yeni bir çözüm bulması gerektiğini iletince, İtalyan oyuncu Türkiye'ye önerildi.

Akşam'ın haberine göre, sakatlığı sebebi ile şu anda forma giyemeyen ve iyileşince de tekrar Avrupa atmosferini özümsemek isteyen Lorenzo'ya, Erden Timur tarafından makul bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi vaadi sunulacak.

Dries Mertens faktörü işi kolaylaştıracak

Mertens'in oldukça mutlu olduğu Galatasaray, Lorenzo açısından da olumlu yaklaşılan seçeneklerden bir tanesi.

Eski arkadaşı aracılığı ile sürece iyimser bakan İtalyan futbolcu, önümüzdeki yaz İstanbul'a gelebilir.

Kiralama formülü devrede

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan ve uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan Lorenzo için ilk olarak kiralama seçeneği düşünülüyor.

Ayrıca makul bir bonservis miktarı ile satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekletmek isteyen yönetim, İtalyan oyuncunun performansına göre son kararını verecek.