Cimbom'a piyango vurdu! İtalyanlar duyurdu

İngiliz devi, Galatasaray'da kamp döneminin en çalışkan isimlerinden biri olan Nicolo Zaniolo'nun peşini bırakmıyor.

Yeni sahipleri ile birlikte yeni bir takım kuran İngiliz ekibi, Milan'dan Sandro Tonali'yi alırken İtalyan basınına göre Zaniolo için de vites yükseltti.

Yıldız oyuncunun 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Newcastle, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Cimbom 35 milyon euro'nun altına inmeyecek

24 yaşındaki İtalyan yıldız için sarı-kırmızılı kulübün 25 milyon Euro'luk teklifleri reddettiği ve 35 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray, Zaniolo'yu geçen sezon ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Zaniolo, Galatasaray forması altında çıktığı 11 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.