Cimbom'a piyango vurdu! Genç oyuncu sezon sonu gidiyor

Avrupa'da oynama hayali olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu için geçtiğimiz transfer döneminde Milan tarafından 8 milyon euro civarında bir teklif yapılmış ama Aslan bu miktarı yetersiz bularak reddetmişti.

Gelecek yaz ise hem Milan hem de Napoli, Kerem için teklifte bulunacak. Galatasaray cephesinde beklenen miktarın ise 20 milyon euro olduğu biliniyor. Halihazırda güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kerem, İtalya devlerinde forma giymeye sıcak bakıyor.

Napoli, Milan'a göre önde

Bu sezonun İtalya şampiyonu gözü ile bakılan Napoli, hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ile hem de Victor Osimhen gibi yıldızları yüksek miktarlara satmayı planlaması ile Kerem Aktürkoğlu için favori adres gibi görünüyor. 20 milyon euro gibi bir miktarı rahatça ödeyebilecek olan Napoli, ayrıca da yeni bir yapılanmaya gidecek olması sebebi ile Kerem'e daha çok şans verebilir.