Cimbom'a Liverpool'dan bedelsiz transfer!

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Erden Timur, Okan Buruk'la birlikte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı bahar aylarına taşıyabilecek kalitede bir kadro kurmayı hedefliyor.

Devler Ligi elemelerinde sorun yaşanmaması adına gelecek yılın kadrosunun yaz başında hazır hale getirilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp İngiliz Liverpool'da forma giyen 2 isim için girişimlere başladı. Transferde Taffarel'in de rol oynaması bekleniyor.

Roberto Firmino sesleri

Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere harekete geçti. Forvet transferi konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'un 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Roberto Firmino'yu gözüne kestirdi.

İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, anlaşmayı şimdiden tamamlamak istiyor. Galatasaraylı yetkililerin, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Firmino ile masaya oturacakları ve yaz dönemi için söz kesmeyi hedefledikleri belirtildi.

İkinci sırada Naby Keita var

Sarı-Kırmızılılar bir süredir İngiliz devinin orta sahası Naby Keita'yla da temas halinde. Liverpool'dan henüz beklediği kontrat teklifini alamayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi de tıpkı Firmino gibi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, kısa süre önce Galatasaray'a yeşil ışık yakan Keita'yla, İngiltere çıkarması sırasında tekrar bir araya gelmenin hazırlığı içerisinde. Anlaşma sağlanırsa, Cim Bom yaz döneminde hem Firmino'yu hem de Keita'yı bonservis bedeli olmadan renklerine bağlayabilecek.