Cimbom'a kötü haber! Tottenham ikisini de istiyor

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması devam ediyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda yoğun mesai harcayan Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedeflediği için takımın iskeletini bozmak istemiyor.

Fakat, oyuncuların göstermiş olduğu performans Avrupa devlerini harekete geçirmiş durumda. Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen Zaniolo ve 2019-20 sezonu öncesi Kopenhag'dan 3.60 milyon euroya alınan Nelsson'a Premier Lig ekiplerinden Tottenham talip oldu.

Tottenham iki yıldızı da istiyor

Zaniolo, uzun zamandır Milan ve Juventus tarafından takip ediliyor. Nelsson'un en istekli alıcısı ise İspanyol ekibi Sevilla olsa da Danimarkalı yıldızla Atalanta ve Borussia Dortmund da ilgileniyor.

Dış basındaki haberlere göre; birçok dev kulübü peşine takan iki yıldıza Premier Lig ekiplerinden Tottenham ilgi duyuyor. Kısa bir zaman önce Ada ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Ange Postecoglou, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için Zaniolo ve Nelsson'u istiyor. Öte yandan Arsenal'in Sacha Boey transferini askıya aldığı, onun yerine savunma bölgesine takviye yapmak istediği için Nelsson'a teklif yapacağı bildirildi.