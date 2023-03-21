Cimbom'a eski yıldızı yüzünden transfer yasağı geldi!

Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi ve galibiyet bonuslarını içeren alacakları için FIFA'ya şikâyette bulunmuştu.

Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.