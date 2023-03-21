Cimbom'a eski yıldızı yüzünden transfer yasağı geldi!
Galatasaray'ın eski yıldızı, kulüpten alacaklı olduğu iddiasıyla dava açmıştı. Yıldız oyuncunun davayı kazanmasının ardından Cimbom'a transfer yasağı geldi.
Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.
Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.
Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi ve galibiyet bonuslarını içeren alacakları için FIFA'ya şikâyette bulunmuştu.
Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.
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