Cimbom'a bir dünya yıldızı daha geliyor!

İtalyan basını, Galatasaray için flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Haberde Zaniolo'nun Kean'e Galatasaray'a transfer olması için çağrıda bulunabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin yeni sezonda İtalya'ya dönebileceği ve böylelikle teknik direktör Okan Buruk'un kadroda Kean için yer açabileceği vurgulandı.

Nicolo Zaniolo ve Moise Kean, İtalya Milli Takımı'nda beraber forma giymişti.

Moise Kean, bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı. 23 yaşındaki forvet, 8 gollük bir performans sergiledi. Kean'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

Haberde, İtalyan ekibinin sezon sonunda Kean ile yollarını ayırmak istediği vurgulandı.