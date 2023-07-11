Cimbom'a Arabistan'dan piyango!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un Nicolo Zaniolo ısrarı sürüyor. Suudi Arabistan ekibi, listenin başındaki İtalyan yıldız için belirlenen 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelini gözden çıkardı.

Zaniolo için de yıllık 30 milyon euro'ya yakın ödemeyi gözden çıkaran Al-Hilal'in teklifine yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde dönüş yapması bekleniyor.

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıktı. İtalyan yıldız, 5 gol atarak kazanılan şampiyonluğa katkıda bulundu.

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.