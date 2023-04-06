Cimbom, yıldız kaleci için resmen devrede!

Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet edeceği eldiveni Hırvatistan'da buldu. Dominik Livakovic transferi için gözden çıkarılması gereken bonservis bedeli ise hayli yüksek.

Yeni hedef Livakovic

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile tüm Avrupa'nın dikkatlerini üzerine çeken Dominik Livakovic için iki ciddi talip var. Hırvat basını, başarılı oyuncu ile hem Galatasaray'ın hem de Villarreal'in ilgilendiğini duyururken, ayrıca da Galatasaray'ın resmi bir teklif yaptığını da özellikle belirtti.

10 milyon euro'ya bitebilir

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Dominik Livakovic için net beklenti ise 10 milyon euro. Hırvat basınının duyurduğu habere göre deneyimli eldiven, bu miktarlar karşılığında başka bir kulübe gidebilecek ve büyük ihtimalle de önümüzdeki yaz aylarında transfer tamamlanacak. Zira oyuncu da daha iddialı bir takımda oynamayı istiyor.