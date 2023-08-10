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Cimbom transferde mutlu sona ulaştı!

Galatasaray'ın Brezilyalı kanat oyuncusu ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrsouna kattı.

Yıldız oyuncu sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı oyuncu, 3 milyon Euro da imza parası alacak. Galatasaray, Tete'ye imza parasını 2.5 yılda ödeyecek. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tete'nin sözleşmesi incelendi

Tete’nin sözleşmesi ayrıntılı şekilde incelenirken, oyuncu da kulüp doktoru Yener İnce’nin sabah saatlerinde Slovenya’dan dönmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti. Transfer sürecinin bu nedenlerden dolayı uzadığı öğrenildi.

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