Cimbom, Torreira'nın alternatifini buldu!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Milan ve Lazio gibi İtalyan kulüplerinin gözdesi olan orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın ayrılması ihtimaline karşılık B planını hazırladı.

Galatasaray, İsviçre ekibi Luzern'de oynayan genç yıldız Ardon Jashari'yi gündemine aldı.

Takip ediliyor

Cimbom'un gündeminde yer alan 20 yaşındaki Ardon Jashari'nin İsviçre ve Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunuyor. Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan futbolcu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Jashari'nin, Luzern ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Galatasaray, futbolcuyu ve performansını yakından takip etmeye devam ediyor.

Bu sezon neler yaptı?

Luzern'de toplamda 50 maça çıkan futbolcu, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi ve 10 gole katkı verdi. 2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Jashari, bu sezon 26 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.

Luzern altyapısında adından sıkça söz ettiren 1.81 boyundaki Ardon Jashari; lider vasfı, çalım atabilme becerisi ve oyun görüşüyle dikkat çeken futbolculardan biri konumunda bulunuyor.