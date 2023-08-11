Cimbom Tete'yi açıkladı! En pahalı kadroyu kurmuş oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Leicester City forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tete’yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."

Galatasaray bu transferle birlikte Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı (247 Milyon Euro) kadrosunu kurmuş oldu. Galatasaray'ı

Galatasaray'ın en pahalı 11 oyuncusu

1- Nicolo Zaniolo >> 27 Milyon Euro

2- Tete >> 25 Milyon Euro

3- Wilfried Zaha >> 22 Milyon Euro

4- Mauro Icardi >> 19 Milyon Euro

5- Victor Nelsson >> 18 Milyon Euro

6- Sacha Boey >> 16 Milyon Euro

7- Kerem Aktürkoğlu >> 15 Milyon Euro

8- Lucas Torreira >> 15 Milyon Euro

9- Angelino >> 12 Milyon Euro

10- Yunus Akgün >> 7 Milyon Euro

11- Sergio Oliveira >> 7 Milyon Euro