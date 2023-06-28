AjansHaber.com.tr Spor Cimbom sol bek transferinde mutlu sona yakın!

Cimbom sol bek transferinde mutlu sona yakın!

Galatasaray, sol bek için düşündüğü İspanyol oyuncu ile anlaşma sağladı. Bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve bu sezon kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandı.

Eş zamanlı olarak birçok mevki için birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple temas halinde olan Galatasaray, ilk transferini bitirme aşamasına geldi.

Satın alma opsiyonlu kiralanacak

Galatasaray, Angelino için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman ekibi RB Leipzig'e iletti. Leipzig, Galatasaray'a ilk aşamada olumlu yanıt verdi. Oyuncu ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar Angelino'dan olumlu yanıt aldı.

İmza atması an meselesi

Oyuncu ile anlaşan Galatasaray, Leipzig ile de işi bitirme noktasına geldi. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen İspanpol yıldız  35 karşılaşmada 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

14 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun Leipzig ile kontratı 2025 yılında sona erecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Demir Grup Sivasspor'da Servet Çetin dönemi!
97. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu!
Galatasaray'ın kamp programı belli oldu
Futbolda yaz transfer dönemi başladı!
Cimbom sol bek transferinde mutlu sona yakın!
Patrick Kluivert Adana Demirspor'da!