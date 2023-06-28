Cimbom sol bek transferinde mutlu sona yakın!

Eş zamanlı olarak birçok mevki için birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple temas halinde olan Galatasaray, ilk transferini bitirme aşamasına geldi.

Satın alma opsiyonlu kiralanacak

Galatasaray, Angelino için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman ekibi RB Leipzig'e iletti. Leipzig, Galatasaray'a ilk aşamada olumlu yanıt verdi. Oyuncu ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar Angelino'dan olumlu yanıt aldı.

İmza atması an meselesi

Oyuncu ile anlaşan Galatasaray, Leipzig ile de işi bitirme noktasına geldi. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen İspanpol yıldız 35 karşılaşmada 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

14 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun Leipzig ile kontratı 2025 yılında sona erecek.