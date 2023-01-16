Cimbom sezonun ilk devresini zirvede bitirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası, 3 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray, sezonun ilk devresini en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede bitirdi.
Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi.
Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.
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