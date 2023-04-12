Cimbom o yıldızın peşini bırakmıyor!
Gelecek sezonun planlamasını yapan Cimbom, Juventus ve Chelsea'da forma giyen yıldız futbolcunun peşini bırakmıyor.
Sportitalia'nın haberine göre Galatasaray, Juventus'un orta saha oyuncusu Denis Zakaria'ya teklifte bulundu.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Chelsea'ye kiralandı. Oyuncunun sezon sonu Juventus'a geri dönmesi bekleniyor.
Londra ekibinde forma şansı bulamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni bir maceraya atılmak istiyor.
Zakaria'yı kadroda düşünmeyen Juventus teknik direktörü Allegri'nin oyuncunun gönderilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor.
İsviçre Milli Takımı'nın değişmez ismi Zakaria ülkesinin formasıyla 47 kez sahaya çıktı. Başarılı oyuncu milli forma altında 3 kez gol sevinci yaşadı.
Transfermarkt verilerine göre İsviçreli oyuncunun değeri 20 milyon euro gösteriliyor.
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