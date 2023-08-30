Cimbom Molde'yi eledi, kasası para doldu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başararak büyük bir geliri garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım play-off turunda Molde'yi eleyerek turnuvaya katılmayı başardı.

Galatasaray, 4 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22'de ise elemeleri geçemeyen sarı-kırmızılı ekip, 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.

En az 25 milyon euro

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koymayı garantiledi.

Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin euro olarak hesaplandı. Toplamda ise gruplara kalarak daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euroyu kasasına koydu.

Her galibiyet 2.8 milyon euro

Her galibiyetin 2.8 milyon euro, beraberliğin ise 930 bin euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.