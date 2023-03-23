Cimbom, Kolombiyalı golcüyü alıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde kolları sıvadı.

Sezon sonunda Gomis'le yollarını ayıracak olan Cimbom, Icardi'nin de geleceğinin netlik kazanmaması üzerine alternatif isimlere yöneldi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-kırmızılılar İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta oynayan ve milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takım arkadaşı olan Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor.

Hücumda adeta bir joker

İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kolombiyalı golcünün menajeriyle temasa geçildi.

26 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme daha yapılması ve yol haritasının çizilmesi planlanıyor.

İki ayağını da kullanabilen Morelos, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti

Rangers formasıyla 262 maça çıkan Morelos, 122 gol atarken 58 kez de asist yaptı.

2017-2018 sezonundan bu yana Rangers takımında oynayan Morelos, bu sezon 38 maçta 10 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

İskoçya'da istikrarlı bir görüntü çizen futbolcuya 7 milyon euro değer biçiliyor.

Daha önce F.Bahçe'nin de transfer gündemine gelen Kolombiyalı yıldız, Helsinki'de ise 62 maçta 46 gol 13 asist yapmıştı.

Morelos, Medellin ekibinde de 23 maçta 5 gollük katkıda bulundu.