Cimbom istiyordu! İtalyan devi ile anlaştı

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sonra eren Brezilyalı yıldız, kariyerine Serie A ekiplerinden Milan'da devam edecek. Aynı zamanda MLS ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Firmino, şu an için Avrupa'da kalmayı ve büyük turnuvalarda boy göstermeyi hedefliyor.

Yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile de anılmış ve transfer için girişimler olduğu belirtilmişti. Lakin son duyurulan habere göre İtalya devi Milan, oyuncu ile sözlü anlaşma sağladı.

Kilit oyuncu olmak istiyor

Liverpool'da eskisi gibi başrolde olamayan Roberto Firmino, yeni bir yapılanmaya giden Milan ile ilk 11 için anlaştı. Başarılı forvet, Serie A'ya forma garantisi alarak gidiyor ve ilk etapta sadece 1 yıllık sözleşme imzalayıp durumu değerlendirmek istiyor.

Liverpool forması ile bu sezon 29 maça çıkan Brezilyalı, 10 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.