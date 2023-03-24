Cimbom, Inter'in yıldızını bedavaya alıyor!

İtalya ile bağlantıları kuvvetlenen Sarı-kırmızılı kulübün gündemine son olarak Roberto Gagliardini geldi.

Inter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki İtalyan milli orta saha, Fredrik Midtsjö'den verim alamayan Aslan'ın radarına takıldı.

Atalanta'dan 2017 yılında 20 milyon Euro'ya İnter'e transfer olan Gagliardini bu sezon beklediği süreleri alamadı.

Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Leicester City de ilgileniyor.

Futbolcuya imza parası ile birlikte 3 yıllık kontrak önermeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Midtsjö'yü ise bonservisiyle göndermek istiyor.

29 yaşındaki Norveçli yıldıza aksi durumda kiralık olarak bir takım aranacak.