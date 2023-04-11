Cimbom, İngiliz devi Arsenal ile masada!

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Galatasaray'ın yıldızını çok istiyor. Londra ekibinin, Sacha Boey için özel menajer yetkilendirdiği öğrenildi.

Londra ekibinin adım adım takip ettiği Fransız sağ bek oyuncusu için sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray Yönetimi Boey'u 15 milyon euronun altında bir rakama satmak istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına konuşan Boey, "Kariyerimde yeni bir adım atma zamanı geldi ancak sezon sonunu beklemek gerekiyor. Neler olacağını o zaman göreceğiz" demişti.

Adana Demirspor maçını izlediler

Arsenal'in Adana Demirspor ile oynanan lig maçında tribünlerden Boey'u takip ettiği öğrenildi. İngiliz ekibinin Galatasaray'ın kalan maçlarına da scout göndermesi bekleniyor. 22 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

2021 yılında Rennes'den 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen Boey, bu sezon 23 lig maçında 2 asiste imza attı.

Sacha Boey, 44 kez G.Saray formasını giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 asist yaptı. Genç yıldız, başarılı performansıyla taraftarın sevgilisi.