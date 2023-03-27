Cimbom, iki yıldız golcüyü bitiriyor!

Galatasaray, iki yıldız golcü için harekete geçti. Geçen sezon sarı-kırmızılıların ikna edemediği Alexis Sanchez'in yeniden G.Saray'ın radarında olduğu Fransız basınına yansıdı. Diğer oyuncu ise Kolombiyalı Alfredo Morelos.

İkisinin de sözleşmesi sona eriyor

Sanchez Marsilya'da mutlu olsa da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı bir kez daha G.Saray'ın ısrarcı olacağı haberde vurgulandı. İskoç medyasında ise sezon sonunda Rangers ile kontratı sona erecek olan Alfredo Morelos'un da İstanbul yolcusu olacağı iddia edildi.

Kolombiyalı golcünün İskoçya'da kalmak istemediği ve takımdan ayrılma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade edildi.

Sezon başında Inter ile yollarını ayıran ve G.Saray'ın yoğun çabalara rağmen ikna edemediği Alexis Sanchez, Marsilya'da 34 maçta 16 gol 1 asist katkısı yaptı.

Alfredo Morelos bu sezon Rangers ile 38 maçta sahaya çıkarken 10 golünün yanı sıra 7 kez de asist katkısı yaptı.