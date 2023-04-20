Cimbom, gurbetçi oyuncunun peşinde!

Alman basını G.Saray'ın orta saha transferinde o isimle ilgilendiğini yazdı.

Bild'in haberine göre; Galatasaray Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren Atakan Karazor'u transfer listesine aldı.

Sarı-kırmızılı temsilcilerin, 15 Nisan Cumartesi günü oynanan Stuttgart-Dortmund maçında oyuncuyu canlı izlediği iddia edildi.

Cimbom'un henüz bir teklif sunmadığı ve gelecek yaz transfer için girişimlere başlayacağı ifade edildi.

Atakan Karazor kimdir?

13 Ekim 1996 yılında Almanya'nn Essen kentinde doğan Atakan Karazor, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Alman futbolcudur.

Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'ta forma giyen genç oyuncu, 1,91 boyunda ve defans bölgesinde görev yapıyor.

Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı.