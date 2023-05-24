Cimbom, genç oyuncuya kancayı taktı!
Yeni sezona da iddialı ve geniş bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, bu sezon 24 maçta 21 gol kaydeden 17 yaşındaki golcü oyuncu Can Uzun ile görüşmelere başladı.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda başarı isteyen Galatasaray, hedefleri doğrultusunda geniş bir kadro kurmayı planlıyor.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın gündemindeki isim Can Uzun. Sarı-Kırmızılılar, Nürnberg altyapısında top koşturan 17 yaşındaki forvet için görüşmelere başladı.
Bu sezon Nürnberg U19 takımıyla toplam 24 maça çıkan Can Uzun, 21 gol 6 asistlik iyi bir performans sergiledi.
2005 doğumlu futbolcunun Nürnberg ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Türkiye Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Can Uzun, Ay-Yıldızlı forma altında toplam 13 maça çıkıp 6 gol atma başarısı gösterdi.
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