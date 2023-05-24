Cimbom, genç oyuncuya kancayı taktı!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda başarı isteyen Galatasaray, hedefleri doğrultusunda geniş bir kadro kurmayı planlıyor.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın gündemindeki isim Can Uzun. Sarı-Kırmızılılar, Nürnberg altyapısında top koşturan 17 yaşındaki forvet için görüşmelere başladı.

Bu sezon Nürnberg U19 takımıyla toplam 24 maça çıkan Can Uzun, 21 gol 6 asistlik iyi bir performans sergiledi.

2005 doğumlu futbolcunun Nürnberg ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Türkiye Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Can Uzun, Ay-Yıldızlı forma altında toplam 13 maça çıkıp 6 gol atma başarısı gösterdi.