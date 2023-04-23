Cimbom Firmino'yu istiyordu! Ada'dan haber geldi

Liverpool ile sezon sonunda bitecek kontratını yenilemeyen ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun Barcelona ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan Firmino, İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; gelecek sezon Katalan ekibi için oynayacak. Alman menajer Jürgen Klopp'un takımda kalmasını istediği oyuncu, kariyerinde yeni bir meydan okuma kararını şimdiden aldı.

Darwin Nunez ve Cody Gakpo transferleriyle birlikte aldığı süre azalan Firmino'nun ayrılık kararında bu durumun da etkili olduğu biliniyor. 20 Mayıs'ta oynanacak Aston Villa maçının ardından Liverpool taraftarlarına veda etmesi beklenen Firmino, Sadio Mane ve Mohamed Salah ile birlikte uzun yıllar unutulmayacak bir ileri üçlü oluşturmuştu.

Performansıyla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen deneyimli oyuncu, ülkesi adına çıktığı 55 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başarmıştı.