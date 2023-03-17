Cimbom, eski yıldızına kavuşuyor!

Ara transfer döneminde sol beke Hatayspor'un oyuncusu Sam Adekugbe'yi transfer eden Cimbom, buraya bir transfer daha yapmak istiyor ve gözünü eski yıldızına dikti.

İspanya basınında yer alan bir habere göre, Sevilla, sezon başında Manchester United'dan kiralanan Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Telles'in bonservisini satın almayı düşünmüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımı Manchester United'a geri dönecek olan eski Galatasaraylı Alex Telles'in, İngiliz ekibi ile 1 sezon daha sözleşmesi var.

Yerine Borna Sosa gelecek

İddiaya göre; İspanyol ekibi Sevilla'nın Alex Telles'in yerine şimdiden transfer yapmak için kolları sıvadı ve Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyen Hırvat sol bek Borna Sosa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Stuttgart, ara transfer döneminde diğer Alman devi Bayer Leverkusen'in Sosa için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

Telles için Galatasaray iddiası

Sezonu Sevilla'da bitirdikten sonra İngiliz ekibi Manchester United'a dönecek olan Alex Telles'in, Manchester United'da kadroda düşünülmediği ifade edilirken, Brezilyalı oyuncunun eski kulübü Galatasaray tarafından takip edildiği iddia edildi.

Yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Alex Telles için kulübü Manchester United ile iletişime geçecek.