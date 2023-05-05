Cimbom, dünya yıldızı için düğmeye bastı!

Şampiyonluk yarışında ipleri elinden bırakmak istemeyen Galatasaray, gelecek sezon için de takviye yapmaya başlıyor.

Bu sezon için Mertens, Icardi, Oliveira, Torreira ve son olarak Zaniolo gibi yıldız isimleri kadrosun katan Cimbom, yeni bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İspanyol basını Fichajes'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor.

Şartlar zorlanıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldız santrforu başka kulüplerin istediği ve Firmino'nun teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın bu transfer için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Bu sezon yapılan transfer görüşmelerinde önemli bir aktör olarak öne çıkan Erden Timur'un da bu transfer için devrede olduğu ifade ediliyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla 23 maça çıkan Roberto Firmino, 9 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. 22 milyon Euro piyasa değeri olan Brezilyalı yıldızın artık kadroda düşünülmediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.