Cimbom, Chelsea'nin yıldız golcüsüne kancayı taktı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, önemli bir ismi gündemine aldı.

Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Galatasaray, Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçti.

İlk görüşme olumlu

Sarı-kırmızılı yönetim, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdi. Chelsea, Aubameyang'ı yaşından dolayı takımda tutmayı düşünmüyor.Takımı gençleştirmek isteyen yönetim transfere sıcak bakıyor.

Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlada 3 kez gol sevinci yaşadı.

Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak makul bir teklifle oyuncunun bonservisi almayı planlıyor.