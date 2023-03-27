Cimbom, Boey'in alternatifini İtalya'da buldu!

Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Sacha Boey'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılılar bu nedenle, Fransız futbolcunun alternatiflerini belirlemeye başladı. Galatasaray, bu çerçevede Torino forması giyen Ola Aina'yı takibe aldı.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun da olası bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.

Ola Aina'nın; sağ bekin yanı sıra, sol bek ve sağ açıkta da görev yapabiliyor. Nijeryalı futbolcu, Torino formasını giydiği 110 maçta 2 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi