Cimbom Almanya'dan eli boş döndü!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oldu. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sarı-kırmızılıar karşılaşmanın 62. dakikasında 1-0 öne geçmeyi başardı ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 80. ve 86. dakikalar dakikada Kane attı. Galatasaray'ın golünü ise 90+3'te Bakambu kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 12'ye yükseltirken Galatasaray 4 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Manchester United'ı konuk edecek. İstanbul'daki maç 29 Kasım'da Rams Park'ta oynanacak.
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