Cimbom Alanyaspor'a ikinci yarıda patladı!

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarak Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz ile 61. dakikada Hakim Ziyech ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Alanyaspor'da 64. dakikada Leroy Fer, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'de 20 maçtır kaybetmeyen Galatasaray puanını 87'ye çıkarırken, Corendon Alanyaspor 42 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Pendikspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.